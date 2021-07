Лидс Юнайтед на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с универсалом Стюартом Далласом.

30-летний полузащитник из Северной Ирландии, способный также закрыть позицию правого защитника, продлил с "павлинами" контракт до лета 2024 года.

🎙️ "This is an incredible club" @Skrill sits down with Stuart after he committed his future to #LUFC