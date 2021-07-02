Англия

Хавбек из Северной Ирландии продолжит выступать за "павлинов".

Лидс Юнайтед на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с универсалом Стюартом Далласом.

30-летний полузащитник из Северной Ирландии, способный также закрыть позицию правого защитника, продлил с "павлинами" контракт до лета 2024 года.

🎙️ "This is an incredible club" @Skrill sits down with Stuart after he committed his future to #LUFC — Leeds United (@LUFC) July 2, 2021

В минувшем сезоне АПЛ Стюарт Даллас провел за Лидс 38 поединков, в которых ему удалось забить 8 голов и отдать 2 результативные передачи.

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