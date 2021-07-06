Англия

29-летний футболист стал свободным агентом.

Лидс на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Езджана Алиоски.

У 29-летнего защитника сборной Северной Македонии закончился контракт и стороны приняли решение не продлевать соглашение после четырех сезонов вместе.

В минувшей кампании Алиоски отыграл 38 поединков, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.

Также отметим, что Езджан провел все три поединка группового этапа Евро-2020, где отметился одним результативным ударом в матче против Украины (1:2).

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