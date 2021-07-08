Англия

Мерсисайдцы готовы подписать нового полузащитника.

Ливерпуль рассматривает варианты входящего трансфера в середину поля после ухода Жоржиньо Вейналдума в Пари Сен-Жермен на правах свободного агента.

Как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдцы рассматривает кандидатуры трех футболистов, которые со следующего сезона должны играть в Чемпионшипе.

Речь идет, в первую очередь, о Сандере Берге из Шеффилд Юнайтед. Он — приоритет для "красных", но также рассматриваются варианты с Франком Замбо-Ангисса из Фулхэма и Матеусом Перейрой из Вест Бромвича.

Напомним, что это не все кандидатуры в списке Ливерпуля — также клуб может подписать Ренату Санчеша из Лилля.