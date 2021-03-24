ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 в рамках группы G, в котором сыграют Турция и Нидерланды.

Старт европейской части квалификации к чемпионату мира-2022 будет дан в Стамбуле, ровно на том же Олимпийском стадионе Ататюрка, где уже в относительно скором времени пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА. Турция принимает одного из будущих соперников сборной Украины по групповому этапу чемпионата Европы-2020 — Нидерланды.

Шенол Гюнеш, из имеющихся в его обойме футболистов, по большей части избрал наиболее опытных исполнителей. Отметить стоит выход в стартовом составе представителя Ливерпуля Озкана Кабака и полузащитника Милана Хакана Чалханоглу.

Со стороны Франка де Бура отметим редкий выход с первых минут Вейндала на позиции левого защитника, а также Дониэла Малена в линии атаки.

Турция: Чакир — Челик, Кабак, Сеюнджю, Мерас — Тюфан, Йокушлу, Чалханоглу — Караман, Йылмаз, Языджи.

Запасные: Гюнок, Байындыр, Эркин, Айхан, Мюлдюр, Тюроч, Токес, Кылынч, Кекчю, Антальялы, Тосун, Унал.

Нидерланды: Силлессен — Тете, де Лигт, Блинд, Вейндал — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Бергхейс, Депай, Мален.

Запасные: Крул, Стекеленбург, Велтман, Думфрис, ван Анхольт, Клаассен, ван де Беек, Гравенберх, Бабел, Л. де Йонг, Бергвейн, Стенгс.