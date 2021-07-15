Англия

Четыре человека арестованы за расистские оскорбления в адрес Рашфорда, Саки и Санчо.

Полиция арестовала четырех человек за расистское насилие над футболистами сборной Англии в социальных сетях после поражения национальной команды в финале Евро-2020 против Италии. Об этом сообщает Sky Sports.

Оскорбления на расистской почве были адресованы темнокожим игрокам сборной — Маркусу Рашфорду, Джейдону Санчо и Букайо Саке, которые стали объектами для травли после незабитых одиннадцатиметровых ударов в серии послематчевых пенальти.

"Британская полиция ведет расследование преступлений на почве ненависти, при этом специальная группа следователей работает над большим количеством сообщений со всей страны. Четыре человека были арестованы местной полицией", — говорится в заявлении полиции.

"Если мы определим, что вы являетесь виновником такого преступления, мы выследим вас и вы столкнетесь с серьезными последствиями за ваши постыдные действия.

Расистские оскорбления, направленные против наших игроков после игры, являются отвратительными и совершенно справедливо шокировали и потрясли людей во всей стране.

Наша сборная Англии была настоящим образцом для подражания во время турнира, вела себя профессионально и с достойно. Мне неприятно, что есть люди, которые считают приемлемым так отвратительно их оскорблять", — заявил констебль Марк Робертс.

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