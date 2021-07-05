Италия

Итальянский тренер опроверг слухи о том, что контракты с Фиорентиной и Тоттенхэмом сорвались из-за его убеждений.

Дженнаро Гаттузо категорически опроверг слухи о том, что причиной стали его расистские, сексистские и гомофобные убеждения, а также комиссионные, которые требовал его агент Жорже Мендеш.

"Прежде всего хочу сказать, что Мендеш не является моим агентом, – заявил Гаттузо в интервью La Repubblica. – Он мой друг, и лишь дает мне определенные советы. Ни о каких комиссионных речь не идет. У нас просто были разные взгляды с менеджментом Фиорентины по поводу трансферной политики. С президентом Рокко Коммиссо я не встречался".

"Что касается Тоттенхэма, то не думаю, что причиной не достижения договоренности стали какие-то высказывания и события 10-летней давности. Тем более, что я не расист, не сексист и не гомофоб. Многие мои высказывания просто были не так интерпретированы".

"Да, я придерживаюсь традиционных взглядов, но вы можете спросить кого угодно из моих бывших одноклубников, являюсь ли я расистом, сексистом или гомофобом. Я считаю, что человек должен жить своей жизнью, а не проживать жизнь, которую ждут от него другие".

Гаттузо был уволен из Фиорентины спустя 23 дня у руля команды, а переговоры с Тоттенхэмом завершились назначением Нуну Эшпириту Санту.