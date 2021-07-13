У клуба новый технический спонсор — New Balance — такой же как у киевского Динамо.
ФК Рома
13 июля 2021, 21:54
Рома на своем официальном сайте опубликовала новый комплект домашней формы, в котором команда будет выступать в предстоящем сезоне под руководством Жозе Моуриньо.
Исходя из новой формы, можно отметить нового спонсора римского клуба — DigitalBits. Контракт с блокчейн-компанией рассчитано на три года и это сотрудничество принесет "волкам" 40 миллионов евро.
Также у римлян новый технический спонсор — компания New Balance, которая заменила Nike.
По итогам минувшего сезона Рома заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.