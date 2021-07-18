"Горожане" оценили бразильского нападающего.
Габриэль Жезус, getty images
18 июля 2021, 20:54
Ювентус рассматривает возможность подписания Габриэля Жезуса в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, Манчестер Сити требует за бразильского нападающего порядка 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне Жезус провел в составе "горожан" 42 матча во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что руководство Манчестер Сити не видит Рахима Стерлига в команде на следующий сезон.