Англия

"Горожане" оценили бразильского нападающего.

Ювентус рассматривает возможность подписания Габриэля Жезуса в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Calciomercato, Манчестер Сити требует за бразильского нападающего порядка 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Жезус провел в составе "горожан" 42 матча во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что руководство Манчестер Сити не видит Рахима Стерлига в команде на следующий сезон.