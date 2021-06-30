Италия

Также туринский клуб рассматривает вариант приобретения форварда ПСЖ.

Ювентус подыскивает альтернативный вариант на позицию нападающего на случай, если команду покинет форвард Криштиану Роналду.

По информации источника, если португалец уйдет из туринского клуба, "бьянконери" попытаются подписать нападающего Манчестер Сити Габриэля Жезуса.

Сам же бразилец не против переехать в Ювентус, так как наставник "горожан" Хосеп Гвардиола не рассчитывает на него. Сообщается, что испанский специалист готов расстаться с Жезусом ради подписания форвард Тоттенхэма Харри Кейна.

Также главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри рассматривает вариант подписания нападающего ПСЖ Мауро Икарди. Помимо этого, Ювентус планирует продлить контракт с Пауло Дибалой, контракт которого истекает в следующем году.

Ранее сообщалось, что Роналду не ведет переговоры с Ювентусом о продлении контракта.

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