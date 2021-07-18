Вест Хэм готов отпустить Ярмоленко за скромную сумму

Вест Хэм готов отпустить Андрея Ярмоленко в текущее летнее трансферное окно за миллион фунтов, сообщает издание Football Insider.

Источник утверждает, что главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес не рассчитывает на украинского футболиста в следующем сезоне.

С уходом Андрея Ярмоленко лондонский клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость.

В минувшем сезоне Андрей Ярмоленко провел в футболке лондонцев 24 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить три гола и отдать пять результативных передач.

Напомним, что ранее Андрей Ярмоленко назвал Бешикташу требования по зарплате