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    18 июля 2021, 19:25

    Вест Хэм готов отпустить Ярмоленко за скромную сумму

    "Молотобойцы" хотят расстаться с украинским футболистом.

    Андрей Ярмоленко, getty images
    Андрей Ярмоленко, getty images 18 июля 2021, 19:25

    Вест Хэм готов отпустить Андрея Ярмоленко в текущее летнее трансферное окно за миллион фунтов, сообщает издание Football Insider.

    Источник утверждает, что главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес не рассчитывает на украинского футболиста в следующем сезоне.

    С уходом Андрея Ярмоленко лондонский клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость.

    В минувшем сезоне Андрей Ярмоленко провел в футболке лондонцев 24 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить три гола и отдать пять результативных передач.

    Напомним, что ранее Андрей Ярмоленко назвал Бешикташу требования по зарплате

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