Вест Хэм готов отпустить Ярмоленко за скромную сумму

"Молотобойцы" хотят расстаться с украинским футболистом.
Андрей Ярмоленко, getty images
18 июля 2021, 19:25
Вест Хэм готов отпустить Андрея Ярмоленко в текущее летнее трансферное окно за миллион фунтов, сообщает издание Football Insider.
Источник утверждает, что главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес не рассчитывает на украинского футболиста в следующем сезоне.
С уходом Андрея Ярмоленко лондонский клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость.
В минувшем сезоне Андрей Ярмоленко провел в футболке лондонцев 24 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить три гола и отдать пять результативных передач.
Напомним, что ранее Андрей Ярмоленко назвал Бешикташу требования по зарплате