Турция

Украинец хочет зарабатывать в Турции 3 миллиона евро в год.

Нападающий Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко в летнее трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу.

Как сообщает журналист Эртан Сюзгюн, в подписании 31-летнего украинца заинтересован Бешикташ, однако Андрей является альтернативным вариантом для "черных орлов".

Если Бешикташу не удастся договориться с Лестером о выкупе Рашида Геззаля, то клуб сосредоточится на кандидатуре Ярмоленко.

По информации источника, Бешикташ уже связывался с украинским нападающим касательно возможного трансфера. В ходе беседы стало известно, что Ярмоленко хочет подписать трехлетний контракт с зарплатой в размере 3 миллиона евро за сезон.

Ранее также появлялась информация об интересе к украинцу со стороны Фенербахче, однако там фигурировали немного другие суммы. Утверждалось, что Ярмоленко требует зарплату в размере 4,5 миллиона евро, тогда как "желтые канарейки", якобы, предложили 4 миллиона евро в год.