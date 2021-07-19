Англия

Английский форвард сменит клуб, но останется в АПЛ.

Бывший полузащитник Кристал Пэлас Андрос Таунсенд в ближайшее время станет игроком Эвертона. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 30-летний форвард, который сейчас находится в статусе свободного агента, подпишет контракт с "ирисками".

Таунсенд выступал за "стекольщиков" с 2016 года. В минувшем сезоне Андрос провел 34 матча, в которых забил один гол и отдал пять асисстов.

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