Англия

27-летний голкипер перебрался в команду АПЛ.

Вратарь Сандерленда Рэми Мэттьюз продолжит свою карьеру в составе Кристал Пэлас, сообщает пресс-служба клуба АПЛ.

Соглашение с 27-летним англичанином рассчитано до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Мэттьюз провел 14 поединков, из которых три на ноль при 17 пропущенных мячах.

По итогам прошедшей кампании Кристал Пэлас набрал 44 очка и занял 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

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