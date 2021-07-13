27-летний голкипер перебрался в команду АПЛ.
Рэми Мэттьюз, ФК Кристал Пэлас
13 июля 2021, 18:17
Вратарь Сандерленда Рэми Мэттьюз продолжит свою карьеру в составе Кристал Пэлас, сообщает пресс-служба клуба АПЛ.
Соглашение с 27-летним англичанином рассчитано до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Мэттьюз провел 14 поединков, из которых три на ноль при 17 пропущенных мячах.
По итогам прошедшей кампании Кристал Пэлас набрал 44 очка и занял 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
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