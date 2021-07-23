Англия

До 1 октября все, кто посещает стадионы АПЛ должны будут пройти вакцинацию в два этапа.

Английская Премьер-лига вводит правило обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает La Repubblica.

По информации источника, футбольная ассоциация Англии приняла решение — до 1 октября все футболисты, тренеры и персонал клубов АПЛ должны пройти вакцинацию двумя дозами вакцины.

Также отмечается, что команды, которые не захотят следовать этому требованию, не будут допущены до участия в турнире.

Напомним, новый сезон АПЛ стартует 13 августа.

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