Англия

Футболист в ближайшее время не поможет команде.

Защитник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес получил травму на тренировке. Об этом сообщил главный тренер клуба Оле-Гуннар Солскьяер.

"Я надеюсь, что у Теллеса не так все плохо. Он поскользнулся и повредил лодыжку. Алекса не помощник МЮ в ближайшее несколько недель", — сказал Солскьяер.

Отметим, что первый матч сезона АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет против Лидса 14 августа. К этому времени Теллес уже должен восстановиться.

В минувшем сезоне на счету Теллеса 24 матча в футболке "красных дьяволов" во всех турнирах.

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