Англия

Французский полузащитник может перебраться в стан заклятого врага Манчестер Юнайтед.

Будущее Поля Погба в Манчестер Юнайтед по-прежнему находится под большим вопросом.

Как сообщает издание Le10Sport, агент французского футболиста Мино Райола предложил своего клиента Ливерпулю.

В минувшем сезоне Поль Погба провел 42 матча, в которых отметился шестью забитыми голами и отдал девять ассистов.

Отметим, что прямой переход из Манчестер Юнайтед в Ливерпуль или наоборот — довольно редкое явление.

Напомним, что первый прямой трансфер за 57 лет между клубами прошел совсем недавно.