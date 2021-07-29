Французский полузащитник может перебраться в стан заклятого врага Манчестер Юнайтед.
Поль Погба (справа), getty images
29 июля 2021, 18:59
Будущее Поля Погба в Манчестер Юнайтед по-прежнему находится под большим вопросом.
Как сообщает издание Le10Sport, агент французского футболиста Мино Райола предложил своего клиента Ливерпулю.
В минувшем сезоне Поль Погба провел 42 матча, в которых отметился шестью забитыми голами и отдал девять ассистов.
Отметим, что прямой переход из Манчестер Юнайтед в Ливерпуль или наоборот — довольно редкое явление.
Напомним, что первый прямой трансфер за 57 лет между клубами прошел совсем недавно.