Хавбек "красных дьяволов" может сменить АПЛ на Лигу 1.
Поль Погба, Getty Images
26 июля 2021, 22:52
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, клубы пока не обсуждали возможный трансфер 28-летнего француза, но в ближайшее время представители ПСЖ готовится сделать официальное предложение.
Также отмечается, что оно будет сделано в течение ближайших нескольких дней.
Действующий контракт французского футболиста рассчитан до конца предстоящего сезона.
В минувшем сезоне Погба провел 42 матча, в которых забил шесть голов и отдал девять ассистов.
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