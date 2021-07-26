Англия

Хавбек "красных дьяволов" может сменить АПЛ на Лигу 1.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, клубы пока не обсуждали возможный трансфер 28-летнего француза, но в ближайшее время представители ПСЖ готовится сделать официальное предложение.

Также отмечается, что оно будет сделано в течение ближайших нескольких дней.

Действующий контракт французского футболиста рассчитан до конца предстоящего сезона.

В минувшем сезоне Погба провел 42 матча, в которых забил шесть голов и отдал девять ассистов.

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