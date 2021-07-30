Англия

Защитник "красных" поделился своими эмоциями после первого матча практически за год.

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк прокомментировал свой первый матч после длительного восстановления от травмы, из-за которой он девять месяцев оставался без футбола.

В этой встрече команда Юргена Клоппа уступила берлинской Герте (3:4), а сам голландец появился на поле на 69-й минуте.

"285 дней назад началось мое возвращение. Трудно описать то, как я себя чувствую, но для меня важно отметить, что мне посчастливилось получить поддержку от большого количества невероятных людей.

Хирург, физиотерапевты, тренеры, которые были рядом со мной с первого дня. Все они дали мне силы и энергию для восстановления. Фанаты, проявлявшие свою любовь ко мне и вдохновлявшие меня, моя семья, без которой я ничто, – благодарю вас всех.

Работа на этом не завершена — это только начало. Мы двигаемся дальше!", — написал Ван Дейк в своем твиттере.

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