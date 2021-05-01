Италия

Английский нападающий может перейти в чемпионат Италии.

Милан собирается подписать нападающего Челси Тэмми Абрахама в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Standard Sport, итальянский клуб хочет усилить атакующую линию. Ожидается, что за англичанина придется заплатить порядка 40 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Тэмми Абрахам провел в футболке "синих" 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 12 мячей и отдать 6 результативных передач.

Напомним, что на футболиста также претендует еще один клуб из чемпионата Англии — Лестер.