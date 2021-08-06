Наставник "красных дьяволов" оценил шансы своих подопечных на титул АПЛ в новом сезоне.
Оле-Гуннар Солскьяер. Фото Getty Images
06 августа 2021, 10:15
Уже 13 августа, стартует новый розыгрыш английской Премьер лиги сезона 2021/22.
Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер определил фаворита в борьбе за титул АПЛ, оценив шансы "красных дьяволов" на победу в турнире.
По словам наставника, победу в сезоне АПЛ одержит та команда, которая сможет финишировать выше Манчестер Сити.
"Нас ждет один из самых сильных сезонов в истории АПЛ. Конечно, несколько лет за титул боролись Манчестер Сити и Ливерпуль, но теперь Юнайтед и Челси потратились и хорошо поработали. Мы должны оценивать себя как потенциальных претендентов на титул. Но это только потенциал.
Команда, которая закончит сезон выше, чем Манчестер Сити, который был чемпионом в прошлом году, выиграет титул", – сказал Сульшер в интервью BBC.
Ранее Солскьяер оценил работу боссов МЮ на трансферном рынке этим летом. Напомним, красные усилились полузащитником Джейдоном Санчо, который перешел из дортмундской Боруссии и достили договоренности с мадридским Реалом о переходе Рафаэля Варана.