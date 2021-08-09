Англия

Англичанин начал тренироваться в основной группе игроков.

Нападающий Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, который пополнил команду в летнее трансферное окно, приступил к тренировкам с общей группе игроков.

После тяжелого сезона в Германии и Евро-2020, а Санчо дошел со сборной Англии до финала, клуб предоставил ему небольшой отпуск.

Отметим, что дебютировать за МЮ Санчо сможет уже 14 августа в первом туре АПЛ. Его клуб сыграет против Лидса на Олд Траффорд.

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