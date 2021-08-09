Англичанин начал тренироваться в основной группе игроков.
Санчо и Солскьяер, Getty Images
09 августа 2021, 20:53
Нападающий Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, который пополнил команду в летнее трансферное окно, приступил к тренировкам с общей группе игроков.
После тяжелого сезона в Германии и Евро-2020, а Санчо дошел со сборной Англии до финала, клуб предоставил ему небольшой отпуск.
Отметим, что дебютировать за МЮ Санчо сможет уже 14 августа в первом туре АПЛ. Его клуб сыграет против Лидса на Олд Траффорд.
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