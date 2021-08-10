Англия

Новое соглашение с английским защитником будет рассчитано до лета 2026 года.

Защитник Джон Стоунз в ближайшее время продлит контракт с Манчестер Сити, сообщает The Athletic.

По информации источника, новое соглашение с 27-летним англичанином будет рассчитано до лета 2026 года. При этом футболист будет зарабатывать по 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В прошедшей кампании Стоунз провел 35 поединков, в которых забил пять голов.

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