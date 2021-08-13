Англия

Футболист вернулся спустя семь лет.

Директор лондонского Челси Марина Грановская прокомментировала возвращение в клуб форварда Ромелу Лукаку.

"Лукаку, очевидно, входит в число лучших форвардов и бомбардиров планеты. Мы в полном восторге от того, что добились его возвращения в клуб, который он любит. Мы с удовольствием включаем его в состав, выигравший Лигу чемпионов.

Мы рассчитываем на то, что прошлогодний успех станет основой для последующего, и Лукаку сыграет важную роль в достижении командой поставленных целей.

Уверена, все фанаты Челси поддержат меня: "Добро пожаловать домой, Ромелу!", — сказала Грановская.

По информации СМИ, сумма трансфера за Ромелу Лукаку составила порядка 115 миллионов евро, а игрок подписал пятилетний контракт с окладом в 15 млн евро в год.