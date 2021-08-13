Англия

Футболист еще не решился на переезд в Италию.

Нападающий лондонского Челси Тэмми Абрахам заинтересовал римскую Рому.

Как сообщает Corriere dello Sport, директор римского клуба Тиагу Пинту встретился с футболистом в Лондоне и провел переговоры.

Абрахама всеми силами пытались убедить переехать в Серию А. Ему предложили зарплату 4,5 млн евро в год, место в стартовом составе и футболку с 9-м номером.

Форвард пока не дал четкого ответа, и поэтому Пинту продолжает находиться в Лондоне. В случае согласия от Тэмми, Челси выручит за игрока 45 миллионов евро.

Напомним, "синие" уже усилили позицию нападающего Ромелу Лукаку. Так как в клубе есть и Вернер, конкурировать Абрахаму за место в основе будет очень непросто.

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