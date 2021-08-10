Италия

Английский форвард продолжит свою карьеру в составе команды Жозе Моуриньо.

Нападающий лондонского Челси Тэмми Абрахам в ближайшее время может стать игроком Ромы, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, клубы согласовали арендное соглашение по 23-летнему англичанину, которое будет рассчитано на один сезон. При этом у "волков" будет право обязательного выкупа футболиста следующим летом.

Также отмечается, что первая выплата за переход игрока будет составлять около пяти миллионов евро, а остальная часть будет распределена на несколько лет. Суммарная стоимость перехода оценивается в 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Абрахама заинтересован Арсенал.