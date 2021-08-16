Англия

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против Тоттенхэма.

Манчестер Сити минимально уступил Тоттенхэму в рамках первого тура нового сезона АПЛ.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подвел итоги проигранного матча, назвав причины поражения своей команды.

"Мы позволили Тоттенхэму слишком много, не смогли проконтролировать игру. Особенно это касается простых эпизодов, когда футболисты неточно играют в пас и допускают ошибки. Когда все идет так, то выиграть практически нереально. Футбол - это голы. Сон забил, а мы не смогли.

Такой старт — это норма для такого сезона, когда на подготовку было мало времени. Многие футболисты приехали в команду поздно из-за Евро, другие — пропустит предсезонку из-за коронавируса. Причин много. Футболисты восстанавливаются. С каждой неделей мы будем становиться все лучше", — цитирует Гвардиолу BBC.

К слову, Гвардиола впервые проиграл четыре выездных матча кряду одному и тому же сопернику.

Ранее о матче высказался наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту, который похвалил своих подопечных и отметил невероятную атмосферу на стадионе.