Украинский нападающий Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав лондонского Вест Хэма на первый поединок "молотобойцев" в рамках нового сезона английской Премьер-лиги, а когда-таки появился на футбольном поле, то партнеры заблаговременно решили судьбу в свою пользу поединка без его участия (4:2).

Обзор матча:

Ньюкасл — Вест Хэм 2:4
Голы: Уилсон, 5, Мерфи, 40 — Крессвелл, 18, Бенрахма, 53, Соучек, 63, Антонио, 66.

Ньюкасл: Вудмен, Кларк, Фернандес, Крафт (Лонгстафф, 84), Ритчи, Шелви (Фрэйзер, 70), Альмирон, Хэйден, Мерфи, Сен-Максимен, Уилсон (Жоэлинтон, 85).

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессвелл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Фредерикс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 90).

Предупреждение: Шелви.