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Ньюкасл — Вест Хэм, Getty Images
16 августа 2021, 08:53
Украинский нападающий Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав лондонского Вест Хэма на первый поединок "молотобойцев" в рамках нового сезона английской Премьер-лиги, а когда-таки появился на футбольном поле, то партнеры заблаговременно решили судьбу в свою пользу поединка без его участия (4:2).
Обзор матча:
Ньюкасл — Вест Хэм 2:4
Голы: Уилсон, 5, Мерфи, 40 — Крессвелл, 18, Бенрахма, 53, Соучек, 63, Антонио, 66.
Ньюкасл: Вудмен, Кларк, Фернандес, Крафт (Лонгстафф, 84), Ритчи, Шелви (Фрэйзер, 70), Альмирон, Хэйден, Мерфи, Сен-Максимен, Уилсон (Жоэлинтон, 85).
Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессвелл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Фредерикс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 90).
Предупреждение: Шелви.