Англия

Украинец высказался о поражении в поединке первого тура АПЛ-2021/22.

Тоттенхэм одержал минимальную победу над Манчестер Сити в рамках первого тура АПЛ благодаря голу Сона Хын Мина.

Украинский универсал "горожан" Александр Зинченко, который появился на поле под занавес противостояния, поделился эмоциями от итогового результата встречи.

"Не тот результат, которого мы хотели. Но впереди еще много матчей. Был рад снова увидеть наших фанов на выезде. Вперед, Сити!" — написал Зинченко в своем Instagram.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Тоттенхэм — Манчестер Сити вы можете на Football.ua.