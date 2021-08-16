Англия

"Канониры" определились с суммой, которую готовы выложить за норвежца.

Арсенал рассматривает варианты усиления линии полузащиты в текущее трансферное окно и уже давно обратил внимание на Мартина Эдегора.

Как сообщает издание ABC, "канониры" готовы выложить за норвежского полузащитника сумму порядка 30 миллионов евро.

Мадридский Реал, в свою очередь, готов отпустить Эдегора за 50 миллионов евро — 40 из них сразу, а оставшуюся часть в виде бонусов.

Кроме того, "королевский клуб" хочет сохранить за собой право обратной покупки футболиста.

Напомним, что Арсенал ждет "зеленый свет" от Реала, чтобы сделать предложение по Эдегору.