Испания

Главный тренер Реала рассказал о возможных изменениях в команде.

Карло Анчелотти дал свою первую пресс-конференцию после официального назначения его главным тренером Реала.

"Мы хорошо прошли межсезонную подготовку, хотя она и была напряженная, – цитирует Анчелотти Marca – Нам удалось восстановить важных игроков, в том числе и Бэйла, который сейчас выглядит очень хорошо и еще себя покажет. Здесь все решает не тренер, а футбольное поле. Если футболист в игре хорош, то ни один тренер не будет его игнорировать. Есть небольшие проблемы с Марсело, но они скоро решатся".

"У нас хороший состав, на место, которое может занять тот же Эдегор, восемь претендентов, так что ни ему, ни другим, еще ничего не гарантировано. Трансферный рынок еще открыт, и я не исключаю появления новых футболистов. У нас есть проблема с реализацией моментов, и ее надо решать".

"Я не хочу сейчас обсуждать Мбаппе или Ришарлисона. О том, кто нужен команде, мы говорим с президентом, а публично я игроков из других команд не обсуждаю".

Ожидалось, что Реал сделает ПСЖ предложение по Мбаппе после переезда в Париж Месси, однако сейчас появилась информация, что Килиан покинет клуб следующим летом.