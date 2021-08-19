Англия

23-летний англичанин продолжит выступать в составе "лис".

Лестер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Харви Барнсом.

Новое соглашение с 23-летним англичанином рассчитано до лета 2025 года, тогда как предыдущий контракт был рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Барнс провел 35 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.

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