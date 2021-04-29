Англия

У хавбека "лисов" случился рецидив травмы.

Полузащитник Лестера Харви Барнс выбыл до конца сезона, об этом заявил главный тренер команды Брендан Роджерс.

"У Харви случился небольшой рецидив. Он перенес вторую небольшую операцию, чтобы устранить повреждение в колене. Барнс пропустит остаток сезона.

План заключается в том, чтобы привести его в порядок к предсезонке. Жаль, что Харви пропустит Евро, потому что до травмы он играл великолепно. Но сейчас самое важное — восстановить его колено", — заявил североирландский специалист.

Ранее Брендан Роджерс высказывался об интересе к нему со стороны Тоттенхэма.