У хавбека "лисов" случился рецидив травмы.
Харви Барнс, getty images
29 апреля 2021, 14:00
Полузащитник Лестера Харви Барнс выбыл до конца сезона, об этом заявил главный тренер команды Брендан Роджерс.
"У Харви случился небольшой рецидив. Он перенес вторую небольшую операцию, чтобы устранить повреждение в колене. Барнс пропустит остаток сезона.
План заключается в том, чтобы привести его в порядок к предсезонке. Жаль, что Харви пропустит Евро, потому что до травмы он играл великолепно. Но сейчас самое важное — восстановить его колено", — заявил североирландский специалист.
Ранее Брендан Роджерс высказывался об интересе к нему со стороны Тоттенхэма.