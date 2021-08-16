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Клубы осудили идеи Суперлиги.

Ассоциация европейских клубов объявила о возвращении в ее состав бывших участников Суперлиги.

В данный список вошли девять клубов: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм, Милан, Арсенал, Челси, Атлетико и Интер.

Все эти команды были организаторами европейской Суперлиги, однако после покинули состав участников из-за возможных санкций со стороны УЕФА.

"Исполнительный совет Ассоциации принял во внимание признание клубов, что так называемый проект Европейской Суперлиги не отвечает интересам более широкого футбольного сообщества, и их публично объявленные решения полностью отказаться от указанного проекта. Правление также признало заявленную готовность клубов активно сотрудничать с Ассоциацией в выполнении ее коллективной миссии по развитию европейского клубного футбола — в открытых и прозрачных интересах всех, а не некоторых.

Это решение Правления знаменует конец прискорбного и неспокойного эпизода для европейского футбола и согласуется с неустанным стремлением Ассоциации к укреплению единства в европейском футболе. В этот период беспрецедентных вызовов мы прочно зарекомендовали себя как единственная организация, с помощью которой ведущие клубы Европы могут продвигать и защищать свои интересы в футболе, одновременно развивая ландшафт соревнований и укрепляя центральную роль клубов в управлении европейским футболом", — пишется на сайте Ассоциации европейских клубов.

Отметим, что в проекте Суперлиги еще остаются три клуба: Реал Мадрид, Барселона и Ювентус.

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