Новое соглашение с португальским хавбеком будет рассчитано до лета 2026 года.
Бруну Фернандеш, Getty Images
15 августа 2021, 12:42
Руководство Манчестер Юнайтед начало переговоры по продлению контракта с полузащитником Бруну Фернандешем. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, новое соглашение с 26-летним португальцем будет рассчитано до лета 2026 года. Переговоры по обсуждению нового контракта стартовали на прошлой неделе.
В нынешнем сезоне Фернандеш успел провести одну игру за "красных дьяволов", в которой отметился тремя голами. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2025 года.
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