Англия

Новое соглашение с португальским хавбеком будет рассчитано до лета 2026 года.

Руководство Манчестер Юнайтед начало переговоры по продлению контракта с полузащитником Бруну Фернандешем. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, новое соглашение с 26-летним португальцем будет рассчитано до лета 2026 года. Переговоры по обсуждению нового контракта стартовали на прошлой неделе.

В нынешнем сезоне Фернандеш успел провести одну игру за "красных дьяволов", в которой отметился тремя голами. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

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