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Ливерпуль - Бернли, Getty Images
21 августа 2021, 18:40
Ливерпуль в рамках поединка второго тура английской Премьер-лиги уверенно обыграл Бернли (2:0).
Вторую победу в нынешнем сезоне для команды Юргена Клоппа принесли результативные удары в исполнении Жоты и Мане.
Обзор матча:
Ливерпуль — Бернли 2:0
Голы: Жота, 18, Мане, 69.
Ливерпуль: Алиссон — Цимикас (Гомес, 90+2), Ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд — Хендерсон, Кейта (Алькантара, 81), Эллиотт — Мане, Салах, Жота (Фирмино, 81).
Бернли: Поуп — Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон — Макнил, Корк, Браунхилл, Гудмундссон (Питерс, 80) — Барнс, Вуд (Родригес, 75).