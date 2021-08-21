Англия

Победу команде Юргена Клоппа обеспечили забитые голы в исполнении Жоты и Мане.

Ливерпуль в поединке второго тура английской Премьер-лиги на своем поле одержал уверенную победу над Бернли со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 18-й минуте Жота головой переправил мяч в ворота после передачи от Цимикаса. Затем в середине второго тайма команда Юргена Клоппа удвоила преимущество в счете. Александер-Арнольд отдал передачу на Мане, который фактически выйдя один на один с вратарем соперника, пробил мимо него точно в ворота.

Для Ливерпуля это вторая победа в нынешнем сезоне после победы над Норвичем (3:0) в первом туре АПЛ. Бернли в свою очередь, в первом туре проиграл Брайтону (1:2).

Ливерпуль — Бернли 2:0

Голы: Жота, 18, Мане, 69.

Ливерпуль: Алиссон — Цимикас (Гомес, 90+2), Ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд — Хендерсон, Кейта (Алькантара, 81), Эллиотт — Мане, Салах, Жота (Фирмино, 81).

Бернли: Поуп — Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон — Макнил, Корк, Браунхилл, Гудмундссон (Питерс, 80) — Барнс, Вуд (Родригес, 75).