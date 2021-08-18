Шотландский защитник восстановился после травмы.
Эндрю Робертсон, twitter.com/andrewrobertso5
18 августа 2021, 09:41
Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон возобновил тренировки после травмы, о чем он сообщил сам на своей странице в твиттере.
У 27-летнего шотландца было повреждение связок голеностопа, которое он получил за неделю до старта сезона в АПЛ. Футболист продолжает восстановление, но когда он вернется в строй пока неизвестно.
В минувшем сезоне Робертсон провел 50 матчей, в которых забил один мяч и сделал семь результативных передач.
Напомним, во втором туре АПЛ Ливерпуль сыграет против Бернли. Игра состоится 21 августа.
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