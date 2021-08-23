Англия

Форвард Вулверхэмптона может обойтись "шпорам" в 40 миллионов фунтов.

По инициативе нового тренера Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту руководство клуба активизировало переговоры с Вулверхэмптоном по поводу выкупа Адамы Траоре — утверждает The Telegraph.

“Шпоры» рассматривают вариант с арендой на сезон-2021/22 с последующим выкупом. В сумме этот трансфер может обойтись лондонцам в 40 миллионов фунтов.

25-летний Траоре провел 6 матчей за национальную сборную Испании (0 голов) и выступал за Барселону (4 матча во всех турнирах, 1 гол), Астон Виллу (12, 1), Миддлсбро (71, 5), Вулверхэмптон (133, 10).