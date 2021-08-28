"Канониры" уступили Брентфорду, Челси и Манчестер Сити.
Игроки Арсенала, Getty Images
28 августа 2021, 17:23
В одном из центральных поединков третьего тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал разгромную победу над Арсеналом со счетом 5:0.
Это поражение стало для подопечных Микеля Артеты третьим подряд в новом розыгрыше чемпионата Англии, при этом в графе забитых мячей у "канониров" по-прежнему сохраняется ноль.
Интересно, что Арсенал потерпел три поражения подряд в первых трех матчах сезона лиги впервые с кампании-1954/55.
До тотального провала на Этихад футболисты Арсенала уступили Брентфорду и Челси.
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