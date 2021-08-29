Ивуарийский форвард отправится в голландский чемпионат за игровой практикой.
Амад Диалло, Getty Images
29 августа 2021, 12:59
Нападающий Манчестер Юнайтед Амад Диалло в ближайшее время сменит клубную прописку и отправится в голландский чемпионат. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, клуб из Манчестера принял предложение Фейеноорда об аренде 19-летнего ивуарийца до конца нынешнего сезона. Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.
В прошедшем сезоне Диалло провел три поединка в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.