Англия

Ивуарийский форвард отправится в голландский чемпионат за игровой практикой.

Нападающий Манчестер Юнайтед Амад Диалло в ближайшее время сменит клубную прописку и отправится в голландский чемпионат. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, клуб из Манчестера принял предложение Фейеноорда об аренде 19-летнего ивуарийца до конца нынешнего сезона. Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Диалло провел три поединка в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

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