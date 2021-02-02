Германия

Немецкий защитник призван заменить Озана Кабака.

Шкодран Мустафи стал игроком Шальке, сообщает официальный сайт лондонского Арсенала.

Гельзенкирхенцы подписали с чемпионом мира 2014-го года соглашение до конца текущего сезона.

Немецкий защитник в текущем сезоне провел девять поединков во всех турнирах за Арсенал и не отметился результативными действиями.

Напомним, что несколько ранее Мустафи отказал всем и ждал предложение от Барселоны или Интера.

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