Немецкий защитник призван заменить Озана Кабака.
Шкодран Мустафи, getty images
02 февраля 2021, 00:27
Шкодран Мустафи стал игроком Шальке, сообщает официальный сайт лондонского Арсенала.
Гельзенкирхенцы подписали с чемпионом мира 2014-го года соглашение до конца текущего сезона.
Немецкий защитник в текущем сезоне провел девять поединков во всех турнирах за Арсенал и не отметился результативными действиями.
Напомним, что несколько ранее Мустафи отказал всем и ждал предложение от Барселоны или Интера.
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