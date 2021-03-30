Италия

Немецкий защитник может вернуться в Серию А.

Интер собирается подписать Шкодрана Мустафи в ближайшее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.

В подписании немецкого защитника лично заинтересован Антонио Конте, который хочет иметь больше вариантов в оборонительной линии.

Отметим, что Мустафи в минувшее трансферное окно перебрался из Арсенала в Шальке, но его контракт с гельзенкирхенцами действителен до конца этого сезона.

Напомним, что немецкий защитник ранее долго ждал предложение от Барселоны или Интера.