Немецкий защитник может вернуться в Серию А.
Шкодран Мустафи, getty images
30 марта 2021, 20:27
Интер собирается подписать Шкодрана Мустафи в ближайшее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.
В подписании немецкого защитника лично заинтересован Антонио Конте, который хочет иметь больше вариантов в оборонительной линии.
Отметим, что Мустафи в минувшее трансферное окно перебрался из Арсенала в Шальке, но его контракт с гельзенкирхенцами действителен до конца этого сезона.
Напомним, что немецкий защитник ранее долго ждал предложение от Барселоны или Интера.