Англия

Английский полузащитник следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

Полузащитник Челси Данни Дринкуотер отправился в Рединг в рамках арендного соглашения, сообщает официальный сайт "ройялс".

Контракт английского полузащитника с "пенсионерами" подойдет к концу по завершению текущего сезона.

Отметим, что вторую половину прошлой кампании Данни Дринкуотер провел в Касымпаше. На его счету 11 матчей в турецкой Суперлиге.

Напомним, что ранее его карьера в Астон Вилле не задалась из-за драки с партнером на тренировке.