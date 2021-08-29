Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В центральном поединке третьего тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле расписал мировую с лондонским Челси (1:1).

Подопечные Томаса Тухеля открыли счет в матче после гола Хаверца в середине первого тайма, но в самой концовке тайма Джеймс рукой выбил мяч из своих ворот и арбитр назначил пенальти, показав красную карточку футболисту "синих". Одиннадцатиметровый удар реализовал Салах. Во втором тайме команда Юргена Клоппа владела солидным преимуществом, но превратить его в гол не смогла.

Обзор матча:

Ливерпуль – Челси 1:1

Голы: Салах, 45+5 (пен.) – Хаверц, 22.

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86) – Эллиот, Хендерсон (Алькантара, 74), Фабиньо – Салах, Фирмино (Жота, 43), Мане.

Челси: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо (Чалоба, 87), Канте (Ковачич, 46), Алонсо – Маунт, Хаверц (Силва, 46) – Лукаку.

Предупреждения: Рюдигер, Менди.

Удаление: Рис Джеймс (Челси, 45+3, игра рукой).