Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Ливерпуль - Челси, Getty Images
29 августа 2021, 08:20
В центральном поединке третьего тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле расписал мировую с лондонским Челси (1:1).
Подопечные Томаса Тухеля открыли счет в матче после гола Хаверца в середине первого тайма, но в самой концовке тайма Джеймс рукой выбил мяч из своих ворот и арбитр назначил пенальти, показав красную карточку футболисту "синих". Одиннадцатиметровый удар реализовал Салах. Во втором тайме команда Юргена Клоппа владела солидным преимуществом, но превратить его в гол не смогла.
Обзор матча:
Ливерпуль – Челси 1:1
Голы: Салах, 45+5 (пен.) – Хаверц, 22.
Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86) – Эллиот, Хендерсон (Алькантара, 74), Фабиньо – Салах, Фирмино (Жота, 43), Мане.
Челси: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо (Чалоба, 87), Канте (Ковачич, 46), Алонсо – Маунт, Хаверц (Силва, 46) – Лукаку.
Предупреждения: Рюдигер, Менди.
Удаление: Рис Джеймс (Челси, 45+3, игра рукой).