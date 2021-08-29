Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В одном из поединков третьего тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости Кристал Пэлас (2:2).

Подопечные Дэвида Мойеса открыли счет на 39-й минуте поединка благодаря голу Форнальса. В середине второго тайма счет стал равным усилиями Галлахера. Спустя десять минут Антонио вывел "молотобойцев" вперед, но уже через две минуты Галлахер оформил дубль и вновь сравнял счет.

Обзор матча:

Вест Хэм — Кристал Пэлас 2:2

Голы: Форнальс, 39, Антонио, 68 — Галлахер, 58, 70

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Ярмоленко, 87), Антонио, Бенрахма, Боуэн (Лансини, 79).

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур (Шлупп, 88), Галлахер, Айю, Заа, Бентеке.