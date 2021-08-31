Англия

Контракт 23-летнего футболиста с английской командой рассчитан на пять лет.

Полузащитник Хетафе Марк Кукурелья продолжит свою карьеру в составе Брайтона, сообщает пресс-служба английского клуба.

Соглашение с 23-летним испанским воспитанником Барселоны рассчитано до лета 2026 года.

По информации СМИ, сумма трансфера футболиста составила 18 миллионов евро, из которых 1,8 достанутся Барселоне.

В прошлом сезоне Кукурелья провел 39 поединков, в которых он забил три мяча и отдал два ассиста.

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