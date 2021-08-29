Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Брайтон - Эвертон, Getty Images
29 августа 2021, 10:23
В одном из поединков третьего тура английской Премьер-лиги Эвертон в гостях обыграл Брайтон (2:0).
Победу подопечным Рафаэля Бенитеса принесли забитые мячи в исполнении Грея и Калверта-Льюина, при этом второй реализовал одиннадцатиметровый удар в середине второго тайма.
Обзор матча:
Брайтон — Эвертон 0:2
Голы: Грей, 41, Калверт-Льюин, 58 (пен.)
Брайтон: Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Модер (Ричардс, 73), Лаллана (Уэлбек, 59), Биссума, Мак Аллистер (Велтман, 46), Троссард, Мопе.
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Динь, Таунсенд, Грэй (Андре Гомеш, 81), Аллан, Дукуре, Кэлверт-Льюин (Ивоби, 70), Ришарлисон.