Англия

Испанский хавбек продолжит свою карьеру в английской Премьер-лиге.

Полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес в ближайшее время станет игроком лондонского Челси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, лондонский клуб возьмет 26-летнего испанца в аренду, стоимость которой составит пять миллионов евро.

Также отмечается, что условия личного контракта с футболистом уже согласованы. В ближайшее время игрок прибудет в Англию для прохождения медосмотра.

В прошлом сезоне Сауль провел 41 матч, в которых забил два мяча и отдал один ассист. Также на его счету три сыгранных матча в текущей кампании, где на его счет записана одна результативная передача.

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