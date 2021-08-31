Англия

23-летний чех ближайший сезон проведет в АПЛ.

Полузащитник московского Спартака Алекс Крал подписал контракт с Вест Хэмом, сообщает пресс-служба "молотобойцев".

Арендное соглашение с 23-летним чехом рассчитано на один сезон.

Также отмечается, что "молотобойцы" будут вынуждены выкупить футболиста при определенных условиях.

По информации СМИ, сумма выкупа составит около 14 миллионов евро.

Крал выступал за Спартак с 2019 года. В прошлом сезоне Крал провел 30 матчей, в которых отдал пять ассистов. Также на его счету семь поединков в текущей кампании, в которых он отметился одной результативной передачей.

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