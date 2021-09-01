ЧМ-2022. Отбор

Нападающий забрался на самую вершину рейтинга.

Сборная Португалии принимала на своем поле Ирландию и добыла волевую победу со счетом 2:1 благодаря дублю Роналду.

Для португальского нападающего эти взятия ворот стали 110 и 111 в футболке своей национальной сборной.

Благодаря этому показателю Криштиану Роналду побил рекорд по голам за сборную. Предыдущим его обладателем был иранец Али Даеи. На его счету 109 голов.

Отметим, что Роналду мог побить рекорд еще на 15 минуте поединка, но не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Напомним, что ранее иранский нападающий прокомментировал тот факт, что вскоре его рекорд падет.